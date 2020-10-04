الحكومة الليبية تفتتح مقر الإدارة العامة لجامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية

افتتح نائب رئيس الوزراء لشوؤن الهيئات عبد الرحمن الأحيرش، ووزير التعليم فوزي بومريز اليوم، مقر الإدارة العامة لجامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية بمدينة البيضاء.

مراسم حفل الافتتاح حضرها عدد من المسؤولين والشخصيات العامة والمشائخ والأعيان، وفي كلمات حفل الافتتاح تمت الإشادة بعراقة الجامعة وتطلعاتها ورسالتها العلمية السامية.

وعقب الافتتاح اطلع الوفد الحكومي والضيوف على مرافق المقر الإداري الذي قامت رئاسة الوزراء بتأثيثه وتجهيزه بأحدث التجهيزات الإدارية، وكذلك زيارة معرض الخط العربي ومعرض الكتاب المقام ضمن فعاليات الافتتاح.

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