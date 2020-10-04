عقيلة صالح يتوجه إلى مصر لإجراء مباحثات مشتركة مع السفير الأمريكي

غادر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريشارد نولاند.

وأفادت مصادر صحفية، أنه المقرر أن يلتقى «عقيلة» و«نولاند»، كما يلتقي الأخير مسؤول أمني مصري رفيع المستوى.

وفي وقت سابق اليوم، أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريشارد نولاند، أنه سيتم تبادل وجهات النظر مع السلطات المصرية للخروج بأفضل نهج يدعم الحوار الليبي المرتقب في مصر، مثمنا دور السلطات المصرية لعقدها محادثات تكللت بالنجاح في الغردقة حول الأمن في ليبيا.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قد التقى بمكتبه في مدينة القبة مساء السبت، وفداً من أُسر الشُهداء والجرحى والمفقودين، مرحبا بالوفد مثمناً لما قدموه للوطن بتضحياتهم العظيمة بتقديم أعز ما يملكون لكي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار.

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس، تناول اللقاء آخر التطورات في البلاد وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ومبادرته بذات الصدد، حيث أوضح رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” خلال اللقاء المساعي التي تُبذل للوصول إلى تسوية سياسية بما يحفظ الحقوق ودون تفريط بالتضحيات وبما يُحقق العدالة والمساواة ويُحقق إرادة الليبيين ومطالبهم في العيش الكريم والأمن والاستقرار.