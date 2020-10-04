الرئاسة التركية: عزم السراج على الاستقالة قد يكون رد فعل على هذا الموضوع

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن المجلس الرئاسي الليبي يمكن أن يتحول لهيكل جديد، كاشفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري مباحثات مساء اليوم، مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج.

وقال المتحدث إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة “7” المحلية إن أردوغان سيجري مباحثات مساء الأحد، مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج.

وأضاف: “الرئيس سيجري مباحثات مع السراج هذا المساء، ويمكن أن يتحول المجلس الرئاسي في ليبيا إلى هيكل آخر”.

وأشار إلى أهمية تسجيل الأمم المتحدة اتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا العام الماضي، معتبرا أن التسجيل أظهر بوضوح أن الاتفاقية مع ليبيا تحظى بالقبول على صعيد الأعراف الدولية.

ولفت إلى أن فائز السراج لم ينفصل بعد عن رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية، وأنه ينوي الاستقالة من منصبه أواخر الشهر الحالي، لافتا إلى أن عزم السراج على تقديم استقالته قد يكون رد فعل على بعض القضايا الخلافية في ليبيا.

وشدد قالن على أن العلاقات التركية الليبية ليست قائمة على الأشخاص، مؤكدا دعم تركيا للحكومة الليبية الشرعية، وإبرامها معها اتفاقية تعاون عسكرية.

وأكد أن الاتفاقيات التركية الليبية ستتواصل، مضيفا: “نستمر في العمل مع الجهات الفاعلة الأخرى، ولدينا علاقات جيدة جدا مع الجهات السياسية في طرابلس”.

المصدر: rt