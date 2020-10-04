الثني يطالب البلديات بضرورة التنسيق مع مجالسها المحلية

أخبار ليبيا 24 – محلي

طالب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، رؤساء المجالس التسييرية بضرورة التنسيق مع رؤساء المجالس المحلية للأحياء والمناطق الواقعة ضمن اختصاصهم الجغرافي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني اليوم الأحد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

وأكد الثني، على ضرورة التنسيق بين رؤساء المجالس التسييرية ورؤساء المجالس المحلية للأحياء لضمان وصول الخدمات لكافة المناطق والأحياء عبر المجالس التسييرية للبلديات.

وناقش الاجتماع احتياجات البلديات التابعة للحكومة الليبية وسير العمل بها، وبحث أبرز العراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها، وأكد الثني على تقديم كافة الاحتياجات للبلديات وفقا للمتاح، خاصة في ظل انعدام الإيرادات المالية للحكومة.

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