الثني يطالب البلديات بضرورة التنسيق مع مجالسها المحلية

أخبار ليبيا 24 – محلي
طالب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، رؤساء المجالس التسييرية بضرورة التنسيق مع رؤساء المجالس المحلية للأحياء والمناطق الواقعة ضمن اختصاصهم الجغرافي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني اليوم الأحد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.
وأكد الثني، على ضرورة التنسيق بين رؤساء المجالس التسييرية ورؤساء المجالس المحلية للأحياء لضمان وصول الخدمات لكافة المناطق والأحياء عبر المجالس التسييرية للبلديات.
وناقش الاجتماع احتياجات البلديات التابعة للحكومة الليبية وسير العمل بها، وبحث أبرز العراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها، وأكد الثني على تقديم كافة الاحتياجات للبلديات وفقا للمتاح، خاصة في ظل انعدام الإيرادات المالية للحكومة.
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