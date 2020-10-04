مدير المرصد السورى:معركة سرت كسرت أحلام أردوغان التوسعية فى ليبيا

كشف رامى عبد الحميد، مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، عن انقسام فى الغرب والاتحاد الأوروبى تجاه سياسات الرئيس التركى التوسعية بين مؤيد ومعارض، موضحاً أن الجميع بات على علم بمخططات “أردوغان”، التوسعية، ولم يعد الأمر قاصر على سوريا والعراق، وتابع:” جمهورية مصر العربية كسرت أحلام أردوغان التوسعية عندما خسر فى معركة سرت فى ليبيا”.

وأضاف “عبد الرحمن”، خلال اتصال عبر “سكايب”، ببرنامج “بالورقة والقلم”، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة “ten”، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وجه المخابرات التركية بنقل عدد من المرتزقة العائدين من ليبيا، إلى جبهة القتال فى أذربيجان، وأصبح هناك العديد من المرتزقة الأتراك على جبهات القتال المتقدمة، لافتاً إلى أن ذلك يكشف طموح أدروغان التوسعية.