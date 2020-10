أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأن 23 شخصا أصيبوا في شجار بين مجندين تابعين لقوات الوفاق وصوماليين موالين لتركيا في الكلية العسكرية إسبرطة جنوب غرب البلاد.

