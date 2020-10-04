هيئة المواصلات تبحث آلية تشغيل المطارات أمام كافة الرحلات

بحث رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبد القادر اليوم، آلية تشغيل المطارات أمام الرحلات الداخلية والدولية، وذلك خلال اجتماع عقده في مقر ديوان الهيئة بمدينة بنغازي مع مدير عام الطيران المدني عبد الحميد محمد، ورئيس مصلحة المطارات صالح الشتيوي.

الاجتماع ناقش المشاكل التي تواجه تشغيل المطارات؛ من توفير بوابات التعقيم وأجهزة كشف الحرارة وأجهزة الرش والتعقيم، إلى جانب وضع آلية مناسبة لحل كل هذه المشاكل، حيث شدد رئيس الهيئة على ضرورة إعداد أجهزة التفتيش وتوفير قطع الغيار الخاصة بها.

كما عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للمواصلات والنقل اجتماع ضم رئيس الهيئة، محمد عبد القادر، ومدير الهيئة بالمنطقة الشرقية، خالد الجربي، ونائب رئيس الهيئة، مسعود خليفة، وعددا من المديرين، وذلك لمتابعة سير عمل الشركة العامة للقطر والإنقاذ البحري، والوقوف على أهم العراقيل والمشاكل والمختنقات التي تواجه الشركة لإيجاد الحلول السريعة لضمان سير العمل على أكمل وجه.

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