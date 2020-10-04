الثني يبحث مع رئيس “طبرق” المشروعات المتعثرة واحتياجات البلدية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، سير العمل ببلدية طبرق وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية، بحضور وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.
وناقش الاجتماع، احتياجات كافة القطاعات بالبلدية، وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه العمل، وآليات تذليلها، والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية وسبل تسهيل عمل المشاريع المتعثرة، كما تم مناقشة المشاريع الممنوح الإذن بالتعاقد بشأنها في بلدية طبرق وانطلاق عدد منها.
وفي سياق متصل، تمت خلال الاجتماع متابعة سير عمل مركز طبرق الطبي، كما منح رئيس مجلس الوزراء الإذن للمركز بتوريد عدد من الأجهزة الطبية التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين.
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