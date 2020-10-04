الثني يبحث مع رئيس “طبرق” المشروعات المتعثرة واحتياجات البلدية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، سير العمل ببلدية طبرق وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية، بحضور وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

وناقش الاجتماع، احتياجات كافة القطاعات بالبلدية، وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه العمل، وآليات تذليلها، والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية وسبل تسهيل عمل المشاريع المتعثرة، كما تم مناقشة المشاريع الممنوح الإذن بالتعاقد بشأنها في بلدية طبرق وانطلاق عدد منها.

وفي سياق متصل، تمت خلال الاجتماع متابعة سير عمل مركز طبرق الطبي، كما منح رئيس مجلس الوزراء الإذن للمركز بتوريد عدد من الأجهزة الطبية التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين.