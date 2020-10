قالن: المجلس الرئاسي يمكن أن يتحول لهيكل جديد.. وتركيا مستمرة في دعمها للوفاق بعيدا عن الأشخاص

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم

قالن، اليوم الأحد، أن المجلس الرئاسي يمكن أن يتحول لهيكل جديد.

وأكد قالن في تصريحات صحفية، على أهمية تسجيل

الأمم المتحدة لاتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة بين تركيا والوفاق العام الماضي،

معتبرا أن تسجيل الاتفاقية أظهر بوضوح أنها تحظى بالقبول على صعيد الأعراف الدولية.

ونوه قالن إلى أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة

الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج لم ينفصل بعد عن رئاسة الوفاق، لافتا إلى أن عزم

السراج على تقديم استقالته قد يكون رد فعل على بعض القضايا الخلافية.

وأشار قالن إلى أن العلاقات التركية الليبية

ليست قائمة على الأشخاص، مؤكدا دعم تركيا للوفاق، وإبرامها معها اتفاقية تعاون

عسكرية، موضحا أن تركيا ستواصل العمل مع من ينتخب لرئاسة المجلس الرئاسي.

