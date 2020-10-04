سيف النصر: هذا مصير المجموعات المسلحة بعد التوصل إلى تسوية سياسية

أعلن مبعوث مجلس النواب الليبي لدول المغرب العربي السفير عبد المجيد سيف النصر، اليوم الأحد، أنه من المتوقع إنتهاء المشاورات الأولية بين الأطراف الليبية في مصر والمغرب بنهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر أو بداية الشهر المقبل.

وأوضح أن ذلك سيمهد للاجتماع النهائي بمدينة جنيف السويسرية حيث سيكون الإعلان النهائي عن التوصل للاتفاق حول تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، مشددا على أنه سيتم إخضاع المجموعات المسلحة لأي اتفاق سياسي يتم التوافق عليه.

وقال سيف النصر، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك“، إنه يتوقع بنهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل انتهاء المشاورات الجارية في مدينتي الغردقة المصرية وبوزنيقة المغربية، موضحا “لكل بداية نهاية ونتمنى الاستقرار لليبيا والوصول بها إلى بر الأمان”.

كما أكد أيضا أن المجموعات المسلحة سوف يتم إخضاعها لأي اتفاق سياسي يتم التوافق عليه في البلاد، وذلك ردا على سؤال حول التزام تلك المجموعات بما يتوصل إليه المتفاوضون الليبيون.

وأشار أيضا إلى أن الجولة الثانية من المفاوضات في مدينة بوزنقية بين وفدين من مجلس الدولة الممثل لحكومة الوفاق في طرابلس والبرلمان في الشرق، انطلقت مساء الجمعة وتم مناقشة المعايير المتعلقة بخصوص تولي المناصب السيادية، وذلك في إطار مناقشات حول المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي حول تلك المناصب السيادية.