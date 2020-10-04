«الصحة العالمية» تشكك في مصداقية أعداد وفيات «كورونا» في ليبيا

شككت منظمة الصحة العالمية في مصداقية أعداد حالات الوفاة المعلنة في ليبيا جراء فيروس كورونا المستجد، وقالت المنظمة إن ليبيا تصنف حاليا كواحدة من سبع دول في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط التي تشهد زيادة مطردة في عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد.

وكشفت منظمة الصحة العالمية في تحديثها الأخير الذي يغطي النصف الثاني من شهر سبتمبر المنصرم، عن أعداد كبيرة من الحالات الإصابة المؤكدة بالوباء في مختلف المدن الليبية التي تتصدرها طرابلس تليها مصراتة وجنزور وزليتن وبنغازي وقد لاحظت أن بلدية جنزور سجلت أعلى زيادة في عدد الإصابات.

وبسبب عدم وجود نظام مراقبة للوفيات في ليبيا لفتت المنظمة في تقريرها، الأحد، إلى احتمال أن يكون المعدل أكبر إذ عدد الوفيات المعروفة (551 حالة) يشمل فقط مرضى «كوفيد 19» المؤكدين الذين لديهم تقارير لدى المرافق الصحية أما العدد الحقيقي للوفيات من الإصابات غير المشخصة في البلديات غير معروف.

ومع ذلك تقول المنظمة إن ليبيا «تسجل 80.19 حالة وفاة لكل مليون نسمة، وهو أعلى من المعدلات المبلغ عنها في البلدان المجاورة 57.79 حالة وفاة لكل مليون في مصر، و20.81 حالة وفاة لكل مليون في تونس و39.36 حالة وفاة لكل مليون في الجزائر».

وإلى غاية 30 سبتمبر أشارت المنظمة إلى «إجراء اختبار فحص الإصابة بالوباء لـ 229253 عينة في ليبيا، ويشمل هذا الرقم 160979 في طرابلس، و22833 في مصراتة، و17451 في بنغازي، و9248 في سبها، و8721 في زليتن» حسب المنظمة العالمية.

وبعد دعوة منظمة الصحة العالمية المتكررة للسلطات الليبية أكدت سير عملية التخليص الجمركي على الإمدادات الإنسانية وإمدادات معالجة «كورونا» بسلاسة أكبر ويتعلق الأمر بمينائي مصراتة وبنغازي.

وفي 18 سبتمبر الماضي وقعت ليبيا وثيقتين رئيسيتين لتأمين مشاركتها في خطة «كوفاكس» العالمية، وهي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية ستسمح للبلدان بشراء عدد متفق عليه من لقاحات «كوفيد 19» بسعر عادل.

كما أعربت ليبيا عن اهتمامها الشديد بشراء الاختبارات السريعة الجديدة عالية الجودة والتي سيجري إتاحتها للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

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