ماذا في لقاء السراج بالرئيس التركي في إسطنبول ؟

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مساء اليوم الأحد في إسطنبول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،

وقال المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق إن الجانبان أكدا خلال المحادثات على الحل السياسي للأزمة الليبية في إطار مخرجات مؤتمر برلين.

ونقل المكتب المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق عن السراج قوله لأردوغان”إنه في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق السلام على كامل التراب الليبي فإننا سنواصل رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة أي طارئ مستفيدين في ذلك من التجارب السابقة”.

كما اتفق الجانبان وفق المصدر على أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع آفاق التعاون بين تركيا وليبيا ليشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا، وإعطاء الأولوية لمساهمة الشركات المتخصصة في مشاريع الخدمات وبرامج الصيانة والبدء بعدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاعي الكهرباء والصحة، لإيجاد حلول جذرية للمشاكل في القطاعين بكفاءة وفي زمن قياسي.

كما جرى خلال الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين بحث التعاون الأمني والعسكري وبالأخص في مجال بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم في هذا الشأن، والموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر 2019.