“بوزنيقة” تُمهّد الطريق لحلحلة الأزمة الليبية

تقرير| 218

في انتظار انعقاد الاجتماع الدولي، اتسمت أجواء اليوم الأول من مفاوضات الجولة الثانية في بوزنيقة المغربية بالإيجابية، وصدر بيان مشترك عن وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، أعلنا فيه التوصل في الجولة الأولى إلى تفاهمات مهمة حول الآليات التي يجب مراعاتها في كيفية اختيار شاغلي المناصب السيادية.

وأكد على هذه النقطة عضو مجلس النواب عصام الجهاني، حين قال إن هناك تفاهمات بنسبة 90 بالمئة، فيما ذكر الوفدان أنهما سيواصلان المشاورات والمباحثات الرسمية لحين التوصل إلى تفاهمات مرضية للطرفين ابتداء من وضع المعايير وانتهاءً باختيار الأسماء التي ستكون من الأقاليم الثلاثة.

وعلى رغم الإيجابية التي سادت أجواء اليوم الأول من الجولة الثانية لحوار بوزنيقة، إلا أن عضو مجلس النواب زياد دغيم أبدى خشيته من فشل هذا الحوار، في حال خالفت مخرجاته المادة 15 من الاتفاق السياسي، وهي المادة التي اشترطت عناصر محددة.

ولفت دغيم في تصريح لـ”NEWS 218″، إلى أن المُحدد الأول هو أن 11 صفة هي محل تشاور بين المجلسين، وألا تشمل نائب المحافظ أو عضوية مجلس إدارته أو وكيل الرقابة وديوان المحاسبة، والمحدد الثاني هو أنه لا يحق لمجلس الدولة كونه استشارياً التصويت أو التسمية أو التعيين، وفقط يحق التشاور الإلزامي معه عبر اللجنة المشتركة وإعداد محضر يحال إلى البرلمان للإقرار والتصويت بغالبية موصوفة، وهي موافقة 120 نائبا، وهذا المحدد الثالث هو الأصعب.

وأضاف دغيم أن أي تغير في المحددات الثلاثة وتعديل نصوص الاتفاق السياسي، تحتاج إلى تعديل الاتفاق السياسي عبر لجنة الحوار وبعثة الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يحضر الملف الليبي، الاثنين، في اجتماع يعقد عبر تقنية الفيديو، دعت إليه ألمانيا، وتشارك فيه الأمم المتحدة والدول المعنية، وذلك في سعي جديد لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وفي هذه الأثناء، يرتقب أن يعقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح محادثات في القاهرة مع السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، وعلمت “NEWS 218” أن المحادثات بين الرجلين ستتناول تطورات المسارات السياسية في بوزنيقة والتحضيرات لمؤتمر الحوار في جنيف، الذي تشارك فيه شخصيات سياسية من مجلسي النواب والدولة إضافة إلى مستقلين.

وكان السفير الأميركي أشاد بمحادثات الغردقة المصرية ووصفها بالناجحة، في وقت أشارت السفارة الأميركية إلى أن نورلاند يتابع مشاوراته حول الوضع الليبي ويتبادل وجهات النظر مع المسؤولين المصريين لدعم منتدى الحوار الليبي المقبل.

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