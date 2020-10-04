برلين تحتضن غدا اجتماعا وزاريا حول ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

تحتضن العاصمة الألمانية برلين غدا الإثنين، اجتماعا وزاريا حول ليبيا، وذلك لبحث التطورات الأخيرة في البلاد وسبل حل الأزمة من خلال حث الأطراف على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين.

وأوضح نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة غونتر سوتر خلال حديثه للصحفيين، أن الاجتماع سيعقد برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وقال سوتر، إن الاجتماع يأتي في وقت دقيق، مشيرا إلى عدد من التطورات المشجعة التي شهدتها ليبيا مؤخرا منها المحادثات الأمنية التي جرت في مصر، والاتفاق على الانتقال السياسي وصادرات النفط.

ولكن سوتر أكد أن هناك العديد من المشاكل التي يتعين حلها، وبالتحديد وقف إطلاق النار ومستقبل العملية السياسية، بحسب ما نشرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي.

ويأتي اجتماع يوم غد الإثنين متابعة لمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي، واعتمد مجلس الأمن مخرجاته في قراره رقم 2510، أبرزها وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع في البلاد.

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