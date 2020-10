أفاد موقع “صومالي غارديان”،

اليوم الأحد، بمقتل 25 متدربا من العناصر التابعة لقوات الوفاق و صومالين موالين لتركيا

في شجار مسلح بمركز تدريب عسكري تركي في مدينة إسبرطة .

