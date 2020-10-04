وصول الناقلة دايموند لشحن 30 ألف طن من المكثفات

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وصول الناقلة دايموند إلى ميناء البريقة البحري، ووصلت الناقلة من دولة مالطا لشحن كمية تقدر بحوالي ثلاثين ألف طن من المكثفات.

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