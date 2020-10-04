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وصول الناقلة دايموند لشحن 30 ألف طن من المكثفات

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وصول الناقلة دايموند إلى ميناء البريقة البحري، ووصلت الناقلة من دولة مالطا لشحن كمية تقدر بحوالي ثلاثين ألف طن من المكثفات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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