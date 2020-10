بعد وصول 40 مليون دينار من المركزي .. المصارف التجارية ببني وليد تبدأ في توزيع السيولة النقدية لعملائها

بدأت المصارف التجارية في مدينة بني وليد، اليوم الأحد، في

توزيع السيولة النقدية المخصصة لعملائها، وذلك بعد وصول 40 مليون دينار من المصرف المركزي

طرابلس الأسبوع الماضي.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم

السعدي، في تصريح صحفي، أن توزيع السيولة النقدية على المواطنين يجري حسب أرقام الحسابات

الجارية مع اختلاف قيمة السحب، مبينا أن مصرف سوف الجين الأهلي وزع سيولة تقدر ألف

دينار للحساب الواحد، بينما مصرف التجاري الوطني وزع 700 دينار للحساب، في حين حددت

فروع مصرف الجمهورية قيمة سقف السحب بألف دينار للحساب الواحد.

وأشار الساعدي إلى أنه

جرى تخصيص 22 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية داخل البلدية، و9 ملايين دينار خصصت

للمصرف التجاري، و9 ملايين دينار خصصت لمصرف سوف الجين الأهلي، مضيفا أنه تم تشكيل

لجنة لمتابعة آلية توزيع السيولة النقدية من قبل المصارف على حسابات المواطنين.

