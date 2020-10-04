الثني يبحث احتياجات بلدية طبرق

أخبار ليبيا 24 – محلي

بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد مع وفد من بلدية طبرق، مشاكل البلدية واحتياجاتها وسير العمل فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، وبحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

وناقش الاجتماع الذي حضره أيضا مدير مركز طبرق الطبي وعدد من أعضاء المجلس التسييري للبلدية، احتياجات كافة القطاعات في طبرق، وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه العمل وآليات تذليلها.

وناقش الاجتماع المشاريع الخاصة بالبنية التحتية وسبل تسهيل عمل المشاريع المتعثرة، إضافة إلى مناقشة المشاريع الممنوح الإذن بالتعاقد بشأنها في بلدية طبرق وانطلاق عدد منها.

كما تناول الاجتماع متابعة سير عمل في مركز طبرق الطبي، ومنح الثني الإذن للمركز بتوريد عدد من الأجهزة الطبية التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين.

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