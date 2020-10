أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن رئيس البرلمان عقيلة صالح وصل إلى القاهرة للقاء السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

