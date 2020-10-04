بلدية سرت تحذر الموظفين المتغيبين عن العمل باتخاذ الإجراءات القانونية

أعلنت بلدية سرت اتخاذها الإجراءات القانونية ضد الموظفين المتغيبين عن العمل لمدة 20 يوما.

قالت البلدية في بيان لها اليوم الأحد، بالإشارة الى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادية بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وإلى القائون رقم(59) لسنة 2012 ميلادية بشأن نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية و إلى قرار، وزير الحكم المحلي رقم (448) لسنة 2014 ميلادية بشأن الهيكل التنظيمي للبلديات .

ونظراً لعدم التزام عدد من العاملين التابعين لديوان بلدية سرت بالدوام اليومي وتأدية واجباتهم الوظيفية، الأمر الذي أدي لسوء الأداء الاداري مقارنة بعدد العناصر للديوان

وأضافت البلدية، وعليه تقرر بناء على تعليمات رئيس المجلس التسييري المكلف بأنه يطلب من جميع الموظفين التابعين لديوان بلدية سرت الالتزام بالدوام الرسمي وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، كما سيتم سيم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي موظف لا يثبت حضوره خلال مدة أقصاها عشرون يوما .