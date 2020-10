عاجل// السراج و أردوغان يبحثان التعاون الأمني والعسكري بين الوفاق وأنقرة في مجال بناء القدرات الدفاعية والأمنية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

التعاون الأمني والعسكري بين الوفاق وأنقرة في مجال بناء القدرات الدفاعية والأمنية

من خلال برامج التدريب والتأهيل وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في شهر نوفمبر

2019 .

