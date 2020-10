«صومالي جارديان»: مقتل 25 من قوات «الوفاق» وصوماليين في شجار مسلح بمركز تدريب في تركيا

أفاد موقع «صومالي غارديان»، اليوم الأحد، في خبر عاجل، بمقتل 25 متدربا من العناصر التابعة لقوات الوفاق، وصوماليين موالين لتركيا، في شجار مسلح بمركز تدريب عسكري تركي في مدينة إسبرطة.

وأوضح النبأ العاجل، الذي نشرته حساب موقع «صومالي جارديان» على تويتر، ورصدته «الساعة 24»، أن “25 جنديًا صوماليًا وليبيًا قتلوا في معسكر للجيش في مدينة إسبرطة بغرب تركيا بعد أن انخرط مئات من القوات من الصومال وليبيا – الذين تدربهم تركيا حاليًا – في اشتباكات عنيفة بسبب هجوم بسكين على أحد قوات الجيش الوطني السوري»، بحسب نص التغريدة.

BREAKING: 25 Somali and Libyan soldiers killed in a military camp in the western Turkish city of Isparta after hundreds of troops from #Somalia and #Libya – who are currently trained by #Turkey – have engaged in fierce clashes over a knife attack against a member of SNA. pic.twitter.com/W6dpAJhXQe

— Somaliguardian (@SomaliGuardian) October 4, 2020