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«صومالي جارديان»: مقتل 25 من قوات «الوفاق» وصوماليين في شجار مسلح بمركز تدريب في تركيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفاد موقع «صومالي غارديان»، اليوم الأحد، في خبر عاجل، بمقتل 25 متدربا من العناصر التابعة لقوات الوفاق، وصوماليين موالين لتركيا، في شجار مسلح بمركز تدريب عسكري تركي في مدينة إسبرطة.

وأوضح النبأ العاجل، الذي نشرته حساب موقع  «صومالي جارديان» على تويتر،  ورصدته «الساعة 24»، أن “25 جنديًا صوماليًا وليبيًا قتلوا في معسكر للجيش في مدينة إسبرطة بغرب تركيا بعد أن انخرط مئات من القوات من الصومال وليبيا – الذين تدربهم تركيا حاليًا – في اشتباكات عنيفة بسبب هجوم بسكين على أحد قوات الجيش الوطني السوري»، بحسب نص التغريدة.

الوسوم

تركيا صومالي جارديان قوات الوفاق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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