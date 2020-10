عاجل// السراج و أردوغان يتفقان على توسيع آفاق التعاون وعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفقا

على أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع آفاق التعاون بين حكومة الوفاق غير المعتمدة

وأنقرة لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن عودة الشركات التركية

لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا .

