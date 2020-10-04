قبيل مغادرته المجلس الرئاسي.. السراج يبحث مع أردوغان توسيع النفوذ التركي في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء اليوم الأحد في إسطنبول، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث جرت محادثات بين الجانبين حضرها مسؤولون كبار من البلدين، تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز آفاق التعاون المشترك.

وبحسب إيجاز صحفى للمجلس الرئاسي، جدد الجانبان خلال المحادثات التأكيد على الحل السياسي للأزمة الليبية في إطار مخرجات مؤتمر برلين.

وقال السراج، إنه في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق السلام على كامل التراب الليبي فإننا سنواصل رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة أي طارئ مستفيدين في ذلك من التجارب السابقة.

وجرى خلال الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين بحث التعاون الأمني والعسكري وبالأخص في مجال بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم في هذا الشأن، والموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر 2019.

من جهة أخرى، اتفق الجانبان على أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع آفاق التعاون ليشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا، وإعطاء الأولوية لمساهمة الشركات المتخصصة في مشاريع الخدمات وبرامج الصيانة والبدء بعدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاعي الكهرباء والصحة، لإيجاد حلول جذرية للمشاكل في القطاعين بكفاءة وفي زمن قياسي.

وجرت المحادثات بالقصر الرئاسي في إسطنبول وحضرها عن الجانب الليبي كل من وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير التخطيط د. طاهر الجهيمي، ووزير الداخلية فتحي باشا آغا، ووزير الدفاع د. صلاح النمروش، ووزير المالية فرج بومطاري، ومستشار الرئيس للأمن القومي تاج الدين الرزاقي، وشارك في المحادثات عن الجانب التركي وزير الدفاع السيد خلوصي أكار، ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الخزينة والمالية براءت ألبيراق وكبير مستشاري رئيس الجمهورية سفر طوران.





