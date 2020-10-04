الحليق يرد على صنع الله : قائمة العقوبات المزعومة لا تسمن ولا تغني من جوع

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية ( خاص ) |

04 October, 2020

وصف نائب رئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا لقطاع النفط والغاز الشيخ السنوسي الحليق الزوي مطالبة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله للجنة العقوبات بالأمم المتحدة بفرض عقوبات على عدد من ضباط القوات المسلحة وشيوخ القبائل ومدونين واعلاميين ، بأنها مزعومة ولا تسمن ولا تغني من جوع ، وبأنها عارية من الصحة وفق تعبيره.

وكان صنع الله أرسل الى الأمم المتحدة قائمة الى لجنة العقوبات جاء على رأسها الشيخ السنوسي الحليق الزوي .

وفي حديث خص به بوابة افريقيا الاخبارية ، قال الشيخ السنوسي أن ” صنع الله عندما يوجه هذه القائمة المزعومة انما يناقض نفسه وبوضوح اذ يقر فيها ان قيادات شعبية من الشيوخ واعيان ليبيا هي من أغلق النفط الليبي بينما كان منذ فترة يقول إن القوات المسلحة هي من أغلق النفط ” .

وواصل الشيخ السنوسي قائلا ” في الواقع صنع الله لم يعد يدير المؤسسة الوطنية للنفط مهنيا ، بل بات يديرها بطريقة مؤدلجة سياسيا ، ويقرر مصير الليبيين وخرج عن طبيعة عمله “.

وأضاف “لم تعد المؤسسة تحت إدارته تؤدي واجبها وعملها الصحيح بل أصبحت كشركة خاصة لمجموعة ليس لها شرعية “.

وواصل الشيخ السنوسي ” صنع الله يعمل بالمنصب مكلفا بالادارة ومن كلفه مكلف بالوكالة فهو لم يعين كرئيس للمؤسسة بل يديرها بالتكليف ولذلك فما بنى على باطل فهو باطل وهو موجود ومستمر في هذه الفوضى والتدخل الاجنبي وغياب الاستقرار “.

وعن إيقاف النفط قال الشيخ السنوسي ” عندما أوقفنا النفط كان لدينا مطالب وكنا لا نريد لاموال الليبيين ان تذهب الى الانكشاريين وان تنفق على قاتلي ابناء ليبيا وفي تدميرها وفي جلب المرتزقة بينما يعاني الليبيون فلا يجدون الخبز ويعانون من أزمة سيولة في حين يقبض الانكشاريون مرتباتهم بالدولار فهل هذا الوضع عدالة؟

وواصل الشيخ السنوسي موضحا كيف تمت المفاوضات لفتح النفط قائلا ” عند اقفال النفط رفعنا مطالبنا الى قيادة القوات المسلحة والى البرلمان ولديهم لجان و تناقشوا مع هذه اللجان و ابرم اتفاق بحضور الأمم المتحدة والامريكان و بعض الدول الصديقة ووقع الاتفاق في حضور وكيل وزارة المالية بالحكومة الليبية أمراجع غيث و السيد احمد معيتيق وننتظر النتائج واذا لم يتم تلبية النتائج سنقفل النفط من جديد لاننا لن نرضى ان تذهب الاموال للمرتزقة ولجلب السلاح نحن نريد أن تعود الاموال لليبيين كالسابق “.

وعن وضعه على رأس قائمة صنع الله للمطالبة بإنزال العقوبات ابتسم الشيخ السنوسي قائلا ” في الواقع وضع صنع الله هذه القائمة لأنه بات خارج اللعبة فهو لم يحضر الاتفاق ولم يتمكن من أن يحول دون الاحتفاظ بالاموال في البنك العربي الليبي الخارجي الى ان تاتي الايادي الامينة ولذلك جن جنونه و تصرف بصبيانية ” .

وعن اجتماعات بوزنيقة المغربية قال الشيخ السنوسي ” نحن مع اي نقاش يوحد الليبيين ولانرى مانع للحوار ، لكن الحوارات الدائرة الآن بين التيار الوسطي والتيار المؤدلج الذي يريد الاستيلاء على السلطة وأن يكون في مفاصل الدولة نحن نرفضه ونرفض هذه الاتفاقات “.