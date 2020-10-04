المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية يطالب الأجهزة الامنية بحماية «أهل التصوف»

طالب المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية في ليبيا الأجهزة الأمنية الليبية بحماية «أهل التصوف» من التهديدات التي يطلقها عناصر من التيار السلفي بالتطاول الهمجي على مريدي الزوايا الصوفية.

ودان المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية «استغلال» الحملة ضد السحرة والمشعوذين بتشويه الطرق الصوفية ومنتسبيها والتهجم عليهم وتهديدهم بحجة محاربة السحر والشعوذة ومحاولتهم «تضليل الرأي العام»، مشيرين إلى أن «أهل التصوف هم حماة الدين وحراس العقيدة والسنة المحمدية وهم من نشر الإسلام وتعليم وتحفيظ القرآن الكريم» في مختلف مناطق العالم عبر الزاويا الصوفية.

وحذر المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية بأن «أتباع منهج التصوف وراءهم قبائل تحميهم ولن تسكت عن تهديدهم والتطاول عليهم بعد اليوم».

كما طالب المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية في ليبيا المبعوث الأممي بـ«فتح تحقيق في اعتداءات التيار السلفي التي طالت التراث الإسلامي الصوفي في ليبيا».

وتكررت الاعتداءات على الزوايا الصوفية في ليبيا من قبل التيار السلفي واستمرت التهديات لمريدي الطرق الصوفية أخرها ظهور عناصر من التيار السلفي في مقطع فيديو نشر بمواقع التواصل الاجتماعي الخميس الماضي وهم يقومون بتهديد أهل التصوف وبـ«استهداف الأضرحة والزاويا الصوفية والمنتسبين لها في طبرق والمناطق المجاورة» متوعدين أنهم «لايخشون أي جهة أمنية أو أي قبيلة».

وأصدر مريدي الطرق الصوفية بطبرق بيانا عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد «الملك الصالح إدريس السنوسي» ردو فيه على التهديدات وحمل مريدي الطرق الصوفية بطبرق، العنصر السلفي الذي ظهر في الفيديو «المسؤولية الكاملة أمام القانون والعرف عن أي اعتداء قد يحدث على الزاويا والأضرحة»، مشيرين إلى أن منتسبي هذه الزاويا لديهم «قبائل تحميهم وتذود عنهم».

ووجه مريدي الطرق الصوفية بطبرق في بيانهم تحذير إلى «أدعياء السلفية» من محاولتهم القيام بـ«أي عمل» يمس الزاويا والأضرحة والمريدين «فإنهم له بالمرصاد»، مذكرين بأن «أدعياء السلفية ليسو أوصياء على الإسلام».

وأكد منتسبي الطرق الصوفية في بيانهم على رفضهم «استغلال» الحملة ضد السحرة والمشعوذين بتشويه الحركة الصوفية ومنتسبيها والتهجم عليهم وتهديدهم بحجة محاربة السحر والشعوذة، مشيرين إلى أن «أهل التصوف هم أهل الجهاد وأهل الذكر وأهل التسبيح ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم».

ولفت مصدرو البيان إلى أن الطرق الصوفية بقيادة الحركة السنوسية هم من قادوالجهاد والمقاومة ضد الاحتلال الإيطالي وهي من أنجزت المصالحة الوطنية ورسخت السلم الأهلي في البلاد عقب الاستقلال.

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