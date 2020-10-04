عبد السلام البدري: الحد الأقصى في مقترح تعديل مرتبات العاملين بالدولة لا يتجاوز 8 آلاف دينار

قال عبد السلام البدري، نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، ” أعددت مقترحًا بتعديل مرتبات العاملين بالدولة وتمت إحالته إلى مجلس النواب”.

وأضاف «البدري»، في تصريح صحفي، “أن المرتبات المعتمدة حالياً 450 للمواطن تقابلها 22 ألف يحصل عليها النواب وهذه النسبة لا توجد في العالم على الإطلاق”.

وتابع؛ “المرتبات تشمل كذلك مجلس النواب وأصحاب الجداول الخاصة والجيش الليبي والأجهزة الرقابية وجميع الجهات”، لافتا إلى أن “الحد الأدني للمرتبات لا يقل عن 800 دينار، والحد الأقصى لا يتجاوز الـ 8 آلاف دينار”.

وأردف «البدري»، أن “التفاوت الحالي في المرتبات خلق ربكة تنعكس على الخدمات والسوق الليبي”.

واستطرد بالقول: إن “الوضع المعيشي في ليبيا أًصبح صعباً، وسعر الصرف قد ارتفع”، مشيراً إلى أن “مجلس النواب لم يرد حيال المقترح حتى الآن، وتم تشكيل لجنة فرعية من قبل الحكومة لتقييم هذا العمل وتم اعتماد ذلك، وإحالته إلى المجلس”.