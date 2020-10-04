طقس ليبيا: متى تنخفض درجات الحرارة ويعتدل الطقس في ليبيا؟ خبراء يوضحون

وفقا لتقارير حول حالة الطقس في ليبيا يرى خبراء أنه من المتوقع ان تظل الحرارة عالية يوم الاثنين بمعظم المناطق وتصل اواخر الثلاثينات وحتى بداية الاربعينات بمناطق الخليج والجفرة والجنوب.

وبحسب التقارير فإن التغير يبدأ بداية من فجر الثلاثاء مع وصول كتلة هوائية نحو مناطق الشمال الغربي مع تغير الرياح لشمالية بالتالي تتراجع الحرارة بشكل ملحوظ.

واضافت التقرير ان مناطق الخليج ومناطق الشمال الشرقي تتراجع الحرارة فيها يوم الاربعاء وبشكل تدريجي مع تغير الرياح لشمالية، مشيرةً إلى أن مناطق الجنوب تشهد ايضا تراجع تدريجي للحرارة اواخر الاسبوع .

وبحسب التقارير فمن المتوقع احتمالية لتكاثر السحب يوم الثلاثاء بمناطق الشمال الغربي مع امكانية هطول زخات من الامطار قد تكون رعدية ولكن على العموم احتمالية ضعيفة الى متوسطة.

ماذا حدث؟

بعد التوقعات بتراجع الحرارة مساءا الاحد، فإنه ووفقاً لخبراء الطقس في ليبيا، كانت التوقعات تشير لبقاء درجات الحرارة متراجعة على الساحل الممتد من زوارة حتى القره بوللي، ولكن حدث تراجع للكتلة الهوائية الساخنة وهذا التراجع سيسبب في إرتفاع درجات الحرارة مجدداً على كامل المنطقة الغربية هذه الليلة ويوم الإثنين ومن ثم ستسجل إنخفاض واضح وملحوظ بدايةً من أواخر ليلة الإثنين وصباح يوم الثلاثاء.

وبحسب التقارير فإن الحرارة نهار يوم الاثنين ستكون “مرتفعة” بأغلب الجهات، خصوصاً بشمال البلاد حيث تتجاوز 40 مئوية بالخليج ومناطق الوسط وسهل الجفارة. يضاف إلى ذلك نشاط للرياح بالمناطق الغربية حيث تعمل على إثارة الغبار والأتربة محلياً.

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