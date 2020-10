بعد محادثات استمرت قرابة ساعتين .. السراج و أردوغان يتفقان على عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد في

إسطنبول، برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، وعددا من

الوزراء بحكومة الوفاق .

أوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن

المحادثات بين الجانبين تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز آفاق التعاون المشترك،

مبينا أن الجانبين جددا التأكيد على الحل السياسي للأزمة الليبية في إطار مخرجات مؤتمر

برلين.

وأضاف المكتب الإعلامي

أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع الذي استمر قرابة ساعتين التعاون الأمني والعسكري

بين الوفاق وأنقرة في مجال بناء القدرات الدفاعية والأمنية من خلال برامج التدريب والتأهيل،

وذلك وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في شهر نوفمبر 2019، مشيرا إلى أنه

تم الاتفاق على أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع

آفاق التعاون ليشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق

عليه بشأن عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا.

