أبو الغيط: كان هناك تدخلات خارجية حادة في ليبيا ومازالت هناك احتكاكات لصدام على الأرض 

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن “مصر قامت بتحرّك لصالح الشعب الليبي بإعلان مبادرة القاهرة، وحدّدت خطّ سرت الجفرة؛ ما أدى إلى للمزيد من الاستقرار”.

وأضاف «أبو الغيط» خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” المُذاع على قناة “صدى البلد” المصرية، أنه كان هناك تدخلات خارجية حادة في ليبيا، وما زالت هناك احتكاكات لصدام يحصل على الأرض بين القوى الإقليمية”.

وتابع؛ أن “مصر دفعت العملية السياسية في ليبيا”، مردفًا أن “مصر تعاملت مع الأمم المتحدة والمغرب في عملية سياسية وهدأت الصدام بين الأطراف الليبية”.

وأوضح «أبو الغيط» أن “الوحدة العربية والعمل العربي المشترك هو الحل لوقف التنمر التركي والإيراني”، مستطردًا “لا بدَّ من وجود مجموعة من 6 دول عربية تكون نواة لتحمّل المسئولية في مواجهة الأطماع التركية الإيرانية”.

وكان أحمد أبو الغيط، قد صرح لجريدة “الأخبار” المصرية، في وقت سابق، أن “الجامعة العربية تظل على التزامها بمساندة ليبيا ومرافقة كافة الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية متكاملة للأزمة فى البلاد بجوانبها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية”.

مؤكدًا على أن دور الجامعة هذا لا يختلف كثيراً عما تقوم به الدول والمنظمات الإقليمية الأخرى المعنية بالشأن الليبي، قائلا: “نحن كلنا نشارك فى عملية برلين كأطراف متساوية ونتفق على أن أى جهد نقوم به يجب أن يدعم ويصب فى الجهد الأشمل والأصيل الذى تقوده وترعاه الأمم المتحدة – عبر بعثتها للدعم فى ليبيا – ويساهم فى إنفاذ المخرجات التى توافقنا عليها واعتمدناها فى مؤتمر برلين فى يناير الماضي”.