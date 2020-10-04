الثني يدعم “طبرق” بـ 22 مليون لصالح مشروعات البلدية و 10 ملايين للتجهيزات الطبية

كشف مركز طبرق الطبي، عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد الله الثني بمقر المجلس بمدينة بنغازي وفد رفيع المستوى من بلدية طبرق متمثلاً في رئيس المجلس التسييري و مدير عام مركز طبرق الطبي و مدير أملاك الدولة ووكيل البلدية ومدير مشروعات البلدية والعلاقات العامة وبحضور وزير الحكم المحلي بالحكومة.

وبحسب إيجاز صحفى للمركز، فقد تم الاتفاق على 8 نقاط، أولها ، الموافقة علي التحويل الفوري لمبلغ 22 مليون لصالح مشروعات البلدية من خدمات الضرائب، والموافقه علي تحويل مبالغ الضرائب الموجودة حالياً وتبويبها في شكل مشاريع، كما أعطى الثنى الإذن لبلديه طبرق علي المشروعات المتعثرة في وزاره الإسكان والمرافق.

وتمت الموافقة علي قيمه عشره مليون وأربعمائة في شكل تجهيزات ومعدات طبيه عاجلة ومنها جهاز ” الامراي ” لصالح مركز طبرق الطبي، وتسليم سيارتين إسعاف لمركز طبرق الطبي، والموافقة علي إنشاء مركز للحجر علي الأرض المتبرع بها المواطن بالمدينة، وكذلك مراجعة مشاريع المياه والصرف الصحي، والموافقة علي تعييين أطباء وعناصر طبية مساعدين .