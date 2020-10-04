توافق أمريكي مصري حول حل المليشيات ورحيل المرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا24

ناقش السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأحد، مع مدير المخابرات الحربية المصرية عدة أمور تركّزت حول المؤسسة العسكرية الليبية والمليشيات المسلحة والمقاتلين الأجانب.

وبينما، أكد نورلاند الأحد، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية على منصة تويتر، مواصلته للمشاورات خلال زيارة للقاهرة، أفادت قناة “العربية الحدث”، أن السفير الأمريكي بحث مع مدير المخابرات الحربية المصرية، توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وذكرت، أن هناك توافقا أميركيا مصريا على ضرورة تفكيك الميليشيات وسحب المقاتلين الأجانب. وأضافت، أن الجانبان ناقشا الخطوط الحمراء في سرت والجفرة، أكدا على عدم تخطي الميليشيات لحدودهما.

ومن المتوقع، أن يلتقي، اليوم الإثنين، بحسب مصادر مطلعة، السفير الأمريكي لدى ليبيا مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في القاهرة، لمناقشة مستجدات الوضع في ليبيا.

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