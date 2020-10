الصحة العالمية: وفيات كورونا في ليبيا أكبر من العدد المعلن

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، إن ليبيا تصنف حاليا

كواحدة من سبع دول في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط التي تشهد زيادة مطردة في عدد

حالات الإصابة بفيروس كورونا .

وأشارت المنظمة، في تقرير لها، إلى أن عدد الوفيات في

ليبيا جراء الفيروس أكبر من العدد المعلن، حيث يشمل فقط مرضى كورونا المؤكدين الذين

لديهم تقارير في المرافق الصحية، أما العدد الحقيقي للوفيات من الإصابات غير المشخصة

في البلديات فغير معروف، مبينة أن السبب فى ذلك يرجع لعدم وجود نظام مراقبة للوفيات

في ليبيا .

وأضافت المنظمة أن ليبيا تسجل 80.19 حالة وفاة لكل مليون

نسمة، وهو أعلى من المعدلات المبلغ عنها في البلدان المجاورة 57.79 حالة وفاة لكل مليون

في مصر، و20.81 حالة وفاة لكل مليون في تونس، و39.36 حالة وفاة لكل مليون في الجزائر،

مشيرة إلى إجراء اختبار فحص الإصابة بالوباء لـ229253 عينة في ليبيا حتى 30 سبتمبر

الماضي، ويشمل هذا الرقم 160979 في طرابلس، و22833 في مصراتة، و17451 في بنغازي، و9248

في سبها، و8721 في زليتن.. وفقا للمنظمة العالمية.

وبعد دعوة منظمة الصحة العالمية المتكررة للسلطات الليبية

أكدت سير عملية التخليص الجمركي على الإمدادات الإنسانية وإمدادات معالجة كورونا بسلاسة

أكبر ويتعلق الأمر بميناءي مصراتة وبنغازي.

