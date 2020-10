الرئاسة التركية: أنقرة ستظل مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم للوفاق

أصدرت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، بيانا عقب اجتماع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، وعددا

من وزراء الوفاق في اسطنبول .

وأكدت الرئاسة التركية، في بيانها، أن أنقرة ستواصل الوقوف

بتضامن تام مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، مشددة على أنها ستظل مستعدة لتقديم جميع

أنواع الدعم .

ومن جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده

تهدف إلى تعزيز العلاقات مع حكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا.

وكان أردوغان قد صرح الشهر الماضي بأن تركيا لا تشعر بالارتياح

لقرار السراج التنحي .

ووقع السراج اتفاق تعاون عسكري مع أردوغان في العام الماضى

2019، وبجانب الاتفاق العسكري بين أنقرة وطرابلس، تم التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود

البحرية مما شجع تركيا على زيادة عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط

وهو ما تسبب بدوره في تصاعد النزاع بين تركيا وكل من اليونان وقبرص في المنطقة.

