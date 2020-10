أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة

كورونا ببلدية مصراتة، الاثنين، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل البلدية

.

وأوضحت اللجنة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي عدد المسحات التي تم أخذها 189 مسحة

أنفية بلعومية، منها 178 مسحة داخل المقر، 11 مسحة خارج المقر .

