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دورة لمفتشي المنافذ حول الإجراءت الاحترازية من كورونا

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة طرابلس انطلاق الدورة التدريبية الخاصة بمفتشي المنافذ والمعابر تحت عنوان “الإجراءات الاحترازية في المنافذ” وتستهدف الدورة عدد 20 مفتشاً من  فرع طرابلس والوحدات التابعة له، الميناء ومطار معيتيقة، وأيضاً مفتشين عن فروع مصراتة والخمس وزوارة وتتواصل الدورة على مدار يومين .

وتستبق هذه الدورة انعقاد ملتقى ليبيا الدولي للتنمية الصحية المستدامة في دورته الخامسة المزمع إقامته على أرض المستشفى الجامعي طرابلس خلال الفترة من السابع والعشرين إلى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري وينظمها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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