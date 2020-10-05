دورة لمفتشي المنافذ حول الإجراءت الاحترازية من كورونا

شهد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة طرابلس انطلاق الدورة التدريبية الخاصة بمفتشي المنافذ والمعابر تحت عنوان “الإجراءات الاحترازية في المنافذ” وتستهدف الدورة عدد 20 مفتشاً من فرع طرابلس والوحدات التابعة له، الميناء ومطار معيتيقة، وأيضاً مفتشين عن فروع مصراتة والخمس وزوارة وتتواصل الدورة على مدار يومين .

وتستبق هذه الدورة انعقاد ملتقى ليبيا الدولي للتنمية الصحية المستدامة في دورته الخامسة المزمع إقامته على أرض المستشفى الجامعي طرابلس خلال الفترة من السابع والعشرين إلى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري وينظمها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

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