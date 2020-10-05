جمال الحاجي: الراتب التقاعدي للمعلم في ليبيا 450 دينار وعضو مجلس الدولة يتقاضى شهريا 16 ألف

علق الناشط السياسي، جمال الحاجي، على تدهور أوضاع المعلمين في ليبيا، قائلًا: غدا عيد المعلم تقيم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بـ (تونس) احتفالية بالمناسبة! والمعلم في ليبيا معاقب من قبل حفنة من البطالة سموهم سلطة رشوة ومجلس دولة”.

وأضاف «الحاجي»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن “المؤتمنون من قبل الشعب -فرطوا في حق المعلم – مقابل مرتبات مغرية بدون عمل”، مردفًا “والنتيجة المعلم الليبي راتبه التقاعدي (450) دينار والبطالين 16000 ألف دينار وأهم قراراتهم ضمان قرار راتبهم التقاعدي (12000) دينار، ﻻ تجد ما تصف به هذه السقطة في بلادنا”.

وكان جمال الحاجي، قد دعا إلى اعتقال قادة ما وصفهم بـ”وكر العدالة والبناء”، مطالبا بغلق كل مقراتهم، معتبرا الإخوان المسلمين “خونة” تاجروا بثورة ليبيا.

وأضاف “الحاجي” في منشور سابق “أعضاء (مجلس الدولة) بين أمران احلاهما مر..! إما المخاطرة بالراتب (16000) دينار والجواز اﻷحمر والمصالح أو الصمت على المشري وهو يبيع باسمهم ما تبقى من إرادة للشعب وللدولة الليبية يتاجر ﻷجل مصالح حزبهم الرخيصة بما أبقته مؤامرة الصخيرات..!”.