مدير “ابن سينا التعليمى سرت” والنائب “الزرقاء” يعرضان على عقوب احتياجات المستشفى

زار مدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي سرت، وعضو مجلس النواب عن مدينة سرت حسن الزرقاء، وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب.

وبحسب إيجاز صحفى، للمستشفى، عرض مدير عام المستشفى قائمة مطالب باحتياجات مستعجلة، كما عرض العراقيل و المصاعب التي واجهته خلال توليه إدارة المستشفى.

من جهته، أعرب عقوب استعداده الدائم لمد سرت بما يلزمها من احتياجات، متفهما الدور الكبير لمستشفى ابن سينا و ما يقدمه من خدمات في رقعة جغرافية تمتد شرقا وجنوبا ، فيما قدم مدير عام المستشفى الشكر لوزير الصحة متمنيا ان تظل روح العطاء الشرسة في التوهج كي ترتقي الخدمات الطبية.