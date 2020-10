“عصر” ردا على ” صنع الله ” : أنت لا تملك سلطة الاتهام .. وللخصومة السياسية قواعد وأدبيات

علق وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر، على قيام رئيس

المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بإتهامه بعرقلة انتاج النفط ،ومطالبة مجلس الأمن

بفرض عقوبات عليه ضمن 18 شخصية .

وقال عصر، في تصريح صحفي، موجها حديثه لصنع الله إن للخصومة

السياسية قواعد وأدبيات وسلطة الاتهام ليست موكلة لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أو

غيره، مبينا أنها اختصاص أصيل للنيابة العامة كونها الأمينة على الدعوى العمومية، وأن

القضاء لازال موحد وغير مشكك فيه .

وأشار عصر إلى

أن القضاء سيكون هو الحكم النهائي فى الدعوى الجنائية والمدنية التى سترفع على كل من

حاول العبث والتعدي عليه وعلى السيادة الليبية .

