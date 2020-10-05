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“عصر” ردا على ” صنع الله ” : أنت لا تملك سلطة الاتهام .. وللخصومة السياسية قواعد وأدبيات

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

علق وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر، على قيام رئيس
المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بإتهامه بعرقلة انتاج النفط ،ومطالبة مجلس الأمن
بفرض عقوبات عليه ضمن 18 شخصية .

وقال عصر، في تصريح صحفي، موجها حديثه لصنع الله إن للخصومة
السياسية قواعد وأدبيات وسلطة الاتهام ليست موكلة لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أو
غيره، مبينا أنها اختصاص أصيل للنيابة العامة كونها الأمينة على الدعوى العمومية، وأن
القضاء لازال موحد وغير مشكك فيه .

وأشار عصر إلى
أن القضاء سيكون هو الحكم النهائي فى الدعوى الجنائية والمدنية التى سترفع على كل من
حاول العبث والتعدي عليه وعلى السيادة الليبية .

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  • يجب على من طلب صنع الاخوان المفسدين بالتحريض على عقابهم دوليا ان يرفعوا قضية ضده بالخيانة العظمى واهدار عائدات النفط لصالح الاحتلال التركى وانفاقها على محاربة الجيش الوطنى الذى حرر الموانئ والابار النفطية من الارهابيين بقرار من مجلس النواب والمضحك انه لم يطلب عقاب المشير لان صنع الشيطان حقير مثل الصراصير ويعرف وقتها ان الكل سيسخر منه ومن غباوته ولحيته الاونطة علما بان ابوجهل وابولهب وغيرهم من المشركين كانوا ملتحين مثله ولكن المسلم يتميز عنهم بالصدق والامانة !!

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