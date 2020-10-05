البريقة.. وصول أول رحلة طيران قادمة من طرابلس بعد توقف لأشهر

أعلنت شركة سرت -الأحد- عن وصول أول رحلة طيران لمطار مدينة البريقة قادمة من مطار معيتيقة في طرابلس وهي الرحلة الأولى بعد أشهر من توقف الرحلات الجوية بين طرابلس ومرسى البريقة ، لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في الفترة الماضية.

ويأتي استئناف الرحلات بعد الانفرجات النسبية التي شهدتها المسارات التفاوضية ومنها رفع اقفال النفط، فيما ستستأنف الرحلات أيضاً بين البريقة ومطار بنينا الدولي ، حيث قامت الغرفة المركزية للخدمات الصحية في بنغازي، بتنفيذ برنامج توعوي عن الوقاية من فيروس كورونا يستهدف العاملين بمستودع شركة البريقة للنفط في مطار بنينا.. ويأتي هذ البرنامج لتطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية من الفيروس قبل العودة المرتقبة لرحلات الطيران عبر مطار بنينا الدولي.

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