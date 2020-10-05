ليبيا الان

البريقة.. وصول أول رحلة طيران قادمة من طرابلس بعد توقف لأشهر

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة سرت -الأحد- عن وصول أول رحلة طيران لمطار مدينة البريقة قادمة من مطار معيتيقة في طرابلس وهي الرحلة الأولى بعد أشهر من توقف الرحلات الجوية بين طرابلس ومرسى البريقة ، لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في الفترة الماضية.

ويأتي استئناف الرحلات بعد الانفرجات النسبية التي شهدتها المسارات التفاوضية ومنها رفع اقفال النفط، فيما ستستأنف الرحلات أيضاً بين البريقة ومطار بنينا الدولي ، حيث قامت الغرفة المركزية للخدمات الصحية في بنغازي، بتنفيذ برنامج توعوي عن الوقاية من فيروس كورونا يستهدف العاملين بمستودع شركة البريقة للنفط في مطار بنينا.. ويأتي هذ البرنامج لتطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية من الفيروس قبل العودة المرتقبة لرحلات الطيران عبر مطار بنينا الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك