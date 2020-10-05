النمروش يكلف “الشرطة القضائية” باستلام مقر “الضمان” وقيادي بـ”أسود تاجوراء” يتوعد المليشيا

كلف وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش جهاز الشرطة القضائية بإتمام إجراءات التسليم والاستلام لمقر وزارة العدل بتاجوراء، والذى استخدمته مليشيا الضمان مقرا لها وتمكنت داخلية الوفاق من تأمينه أمس الأحد.

وقالت وزارة دفاع الوفاق في بيان لها فجر اليوم الاثنين: ” سعياً من وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني وحرصِ وزيرها المُفوض الدكتور صلاح الدين النمروش بإخلاء المواقع العامة من أي مظاهر مُسلحة، ومن ضمنها مقر وزارة العدل بمنطقة تاجواراء والذي كان مُستغلاً من قبل كتيبة الضمان المُساندة سابقاً، فقد كلفت الوزارة جهاز الشرطة القضائية بإتمام إجراءات التسليم والاستلام للمقر المذكور”.

وتأتى خطوة وزارة دفاع الوفاق، بعد أن أعلنت داخلية الوفاق عن تأمين مقر مليشيا الضمان المنحلة بقرار من وزارة دفاع الوفاق، مساء الأح، عقب إعلان مليشيا أسود تاجوراء المنحلة السيطرة عليه، صباح ذات اليوم.

وقالت وزارة الداخلية بالوفاق في إيجاز صحفى أمس، بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض بشأن تأمين مقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل “الضمان” أي ما يعرف بكتيبة الضمان بتاجوراء، قامت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية صباح الأحد ، بتأمين مقر المؤسسة بالكامل.

وتابعت داخلية الوفاق، ومن خلال تأمين مقر المؤسسة عثر على عدد من الموقوفين داخلها والذين تم ضبطهم بطرق تعسفية وبدون إجراءات قانونية، وقد تم حصر السجناء بحضور رئيس جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل، ورئيس التفتيش على السجون بمكتب النائب العام، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح محاضر للسجناء عن طريق رئيس تفتيش السجون بمكتب النائب العام، والتحفظ عليهم وكذلك المحافظة على الممتلكات الموجودة بالمقر.

مليشيا أسود تاجوراء تهدد مليشيا الضمان

وبعد تمكن داخلية الوفاق من السيطرة مجددا على مقر مليشيا الضمان الذى اقتحمته “أسود تاجوراء” صباح الأحد، توعد القيادي بمليشيا “أسود تاجوراء”، محمد منصور الواعر، عناصر مليشيا “الضمان” بإرسال “جنود” وصفهم بأنهم “أرجل وأشجع وأشرف”، مؤكدًا أنهم إلى زوال لأنهم على باطل.

وهدد الواعر، في بيان مرئي، مليشيا الضمان قائلا: “روّح فالقضية أكبر منك، فهم على باطل فهم يطمّعونك، بالنسبة للمجرمين والقتلة والمتورطين في أعمال مشبوهة، فأقول لهم سوف يأتي إليكم جنود سمعتم عنهم ولم تشاهدوهم من قبل وسوف تجدونهم فوق رأسكم، فنحن أرجل وأشجع وأشرف منكم ونقولها في وجوهكم، فأنتم إلى زوال لأنكم على باطل ونحن على حق وأصحاب دم”.

وتابع الواعر: “نحن كنا جزءًا من الأزمة وسوف نكون جزءًا من الحل، وسنساند أجهزة الدولة وسنكون سندًا لأهلنا، وسنغير المعادلة ونقلب الطاولة وسنكون على قدر المسؤولية”.