مخلوف: موعد استئناف الحركة بمنفذ رأس اجدير غير معلوم بسبب عدم تفاهم السلطات الليبية والتونسية

قال

عضو مكتب الإعلام بمنفذ رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس “مراد مخلوف”،

إن موعد استئناف العمل بالمنفذ لا يزال غير معلوم حتى الآن، رغم عقد اجتماع خلال الأسبوع

الماضي.

وأوضح

مخلوف، في تصريح صحفي، أن سبب تأخر استئناف حركة المنفذ هو عدم تفاهم السلطات التونسية

والليبية، بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا، مشيرا إلى توقف حركة الشاحنات المحملة

بالبضائع أيضا في المنفذ .

