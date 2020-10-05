“داخلية الوفاق”: العثور على سجناء بطرق تعسفية داخل “كتيبة الضمان تاجوراء”

قامت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق -صباح الأحد – بتأمين مقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل الضمان ، ما يُعرف بكتيبة الضمان تاجوراء -حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للوزارة، التي أضافت أن هذا الإجراء بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بشأن تأمين هذا المقر .

وكشفت “الداخلية” أن القوة الملكفة بتأمين المقر عثرت فور شروعها في عملها على عدد من الموقوفين داخل سجن المؤسسة وهم من الذين تم القبض عليهم وضبطهم بطرق تعسفية وبدون إجراءات قانونية.

وأوضحت الوزارة أنه تم حصر السجناء بحضور رئيس جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل، ورئيس التفتيش على السجون بمكتب النائب العام واتخذت الإجراءات القانونية ومنها فتح محاضر للسجناء عن طريق رئيس تفتيش السجون بمكتب النائب العام، والتحفظ عليهم والمحافظة على الممتلكات الموجودة بالمقر.

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