أعلن

مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل التابعة

لحكومة الوفاق غير المعتمدة، عن إطلاق

منظومة التسجيل المباشر للباحثين عن العمل، عبر الموقع الإلكتروني dic.

Iy.

وأوضحت

الناطقة باسم الوزارة ربيعة عمار، في بيان لها عبر صفحة الوزارة بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك”، أنه لا يجوز لمن سبق له التسجيل عبر مكاتب العمل والتأهيل

بالمناطق، التسجيل مرة أخرى، وذلك لوجود أسمائهم على المنظومة، مشيرة إلى امكانية

الاستعلام عن التسجيل ضمن المنظومة.

وكشفت

أن إعداد الباحثين عن العمل المسجلين استجابة لقرار المجلس الرئاسي رقم 567 خلال

شهر سبتمبر وصل لنحو 244977 باحث منهم نحو 528 باحثين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبينت

عمار أن نتائج المطابقة التي قامت بها الفرق الفنية أظهرت وجود نحو 618 من أصحاب

المؤهلات العليا، فيما بلغ عدد حملة المؤهل الجامعي والدبلوم العالي نحو 124027 شخص،

فيما بلغ عدد حملة الدبلوم المتوسط والتدريب المهني نحو 59083، ومجتازي الدورات التدريبية

عدد 12310، و بلغ الأشخاص غير المؤهلين نحو 151975 شخص.

كما

أوضحت بأن عدد الباحثين عن العمل الذكور يصل

139.649 شخص بنسبة 42% من العدد الكلى، بينما بلغ عدد الأناث المسجلات

196.054 بنسبة 58% من العدد الكلي.

وعن

مناطق التسجيل، أوضحت أن عدد المسجلين بالمنطقة الغربية 144184 باحث ضمن عدد 50 بلدية،

وفي المنطقة الشرقية عدد 91809 باحث ضمن 21 بلدية، وفي المنطقة الجنوبية 42786 باحث ضمن 20 بلدية، والمنطقة الوسطى

56924 باحث ضمن 9 بلديات .

وأضافت أن عدد الباحثين في السن العمرية من “18_40” بلغ 295056 شخص فيما بلغ الباحثين في السن العمرية من “41_60 ” بلغ 40647 شخص.

وأشارت عمار بإلى أن اعداد الباحثين المسجلين بالمكاتب التابعة للوزارة بلغ قبل عمليات الفرز والمطابقة والتكرار 335703 ، منهم 90726 باحث تحتاج بياناتهم للمراجعة مع الرقم الوطني .

