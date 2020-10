بن شتوان: بدء الإنتاج من مصفاة السرير بطاقة 10 ألاف برميل يومياً

أعلن

رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط

محمد بن شتوان، اليوم الاثنين، بدء الإنتاج من مصفاة السرير التابعة للشركة بطاقة وصلت

إلى 10 آلاف برميل يومياً .

وأوضح

بن شتوان، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة جاءت بعد صدور التعليمات لكل الإدارات الفنية

والإدارية بكل المواقع ببدء التشغيل والإنتاج، مشيرا إلى أن مصفاة السرير بدأت في إنتاج

بنزين السيارات، ووقود الطيران، والديزل، والنافتا الخفيفة والزيت الثقيل.

وأضاف

أن وقود الطائرات وبنزين السيارات يتم ضخه إلى مستودعات شركة البريقة بموقع الشعلة

الواقع بمسافة 90 كيلو متر من حقل السرير النفطي ويزود مناطق الواحات والمناطق المجاورة.

يشار

أن الحقول والموانئ النفطية التابعة لشركة الخليج قد باشرت بالإنتاج والتصدير بعد أن

رفعت القوة القاهرة عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط ووصل إنتاج شركة الخليج إلى 140

ألف برميل من النفط الخام يومياً.

