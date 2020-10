سيف النصر: الجولة الثانية من الحوار الليبي بالمغرب ستنتهي اليوم أو غداً

أكد

مبعوث مجلس النواب لدول المغرب العربي عبد المجيد سيف النصر، أمس الأحد، أن وفدي

مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة قطعا شوطا كبيرا في الجولة الثانية من الحوار

الليبي في المغرب، متوقعا أن تنتهي المحادثات اليوم الاثنين أو غدا.

و نفى

سيف النصر، في تصريح صحفي، وجود خلافات حول تولي المناصب السيادية مثل المؤسسة الوطنية

للنفط والمصرف المركزي، مؤكدا أنها معلومات غير صحيحة.

وأوضح

أن كل الاختلافات في وجهات النظر انتهت منذ الجولة الأولى بتقسيم المناصب السيادية

على الأقاليم الثلاثة بالتساوي

وأكد

سيف النصر أن كل الحوارات الدائرة حاليا بين الأطراف الليبية سواء في المغرب أو خارجه،

شهدت تفاهما كبيرا بهدف الوصول لحلول سريعة، مضيفا أن الليبيين دائما يتوافقون حينما

يلتقون وجها لوجه دون تدخلات خارجية .

وأضاف

أن المفاوضات الجارية سواء فى مصر أو المغرب تمهد للاجتماع النهائي بمدينة جنيف السويسرية

حيث سيكون الإعلان النهائي عن التوصل للاتفاق حول تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، مشددا

على أنه سيتم إخضاع المجموعات المسلحة لأي اتفاق سياسي يتم التوافق عليه.

