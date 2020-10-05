حرس المنشأت النفطية التابع لـ«الوفاق» يتفقد المنصات البحرية

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، تنفيذ دورية لتفقد المنصات البحرية التابعة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والمكلف بحمايتها وتأمينها.
وذكر الجهاز في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الدورية البحرية الأولى انطلقت السبت من ميناء الزاوية النفطي إلى حقل الجرف البحري التابع الى شركة المبروك للعمليات النفطية واستمرت الى ساعات مبكرة من صباح اليوم.
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وهذه هي «الدورية البحرية الأولى منذ تأسيس الجهاز العام 2007م»، وفق البيان الصادر عن الجهاز. ونبه الجهاز إلى تنفيذ الدورية رغم «قلة الإمكانيات والصعوبات التي تواجه أفراد الضفادع البشرية، وسوء الأحوال الجوية التي تسببت في ارتفاع الأمواج».
وفي 18 سبتمبر الماضي، أعلنت القيادة العامة ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، «لتخفيف معاناة المواطنين»، وعلى إثر ذلك أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» في الحقول الآمنة.
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