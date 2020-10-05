حرس المنشأت النفطية التابع لـ«الوفاق» يتفقد المنصات البحرية

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، تنفيذ دورية لتفقد المنصات البحرية التابعة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والمكلف بحمايتها وتأمينها.

وذكر الجهاز في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الدورية البحرية الأولى انطلقت السبت من ميناء الزاوية النفطي إلى حقل الجرف البحري التابع الى شركة المبروك للعمليات النفطية واستمرت الى ساعات مبكرة من صباح اليوم.

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وهذه هي «الدورية البحرية الأولى منذ تأسيس الجهاز العام 2007م»، وفق البيان الصادر عن الجهاز. ونبه الجهاز إلى تنفيذ الدورية رغم «قلة الإمكانيات والصعوبات التي تواجه أفراد الضفادع البشرية، وسوء الأحوال الجوية التي تسببت في ارتفاع الأمواج».

وفي 18 سبتمبر الماضي، أعلنت القيادة العامة ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، «لتخفيف معاناة المواطنين»، وعلى إثر ذلك أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» في الحقول الآمنة.

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