“دفاع الوفاق” تكلّف الشرطة القضائية بإخلاء مقر “العدل”

أكدت وزارة الدفاع بحكومة “الوفاق”، أنها كلفت جهاز الشرطة القضائية بإتمام إجراءات تسليم مقر وزارة العدل الكائن بمنطقة تاجوراء، والذي كان مستغلاً من قبل كتيبة الضمان سابقًا.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على إخلاء المواقع العامة من أي مظاهر مسلحة.

وكانت كتيبة الضمان قد أعلنت امتثالها لتعليمات وزير الدفاع المفوّض بحكومة الوفاق الوطني بشأن فك الكتيبة، وإحالة آمرها للمدعي العام العسكري، أواخر سبتمبر الماضي على إثر اشتباكات دامية مع كتيبة “أسود تاجوراء”.

وذكرت الكتيبة أن آمرها، علي ادريدر، وبعد صدور قرار وزير الدفاع؛ بادر بتسليم نفسه لقوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بـ”الوفاق.

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