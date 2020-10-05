السويحلي للمشاركين في برلين : اتركوا الليبيين وشأنهم

أخبار ليبيا 24

دعا الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، المجتمع الدولي، إلى الكف عن التدخل في ليبيا أو طرح حلول وصفها بـ”الإملائية”.

السويحلي أكد في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المواد (26،1) من مخرجات برلين تلتزم “بحماية سيادة ليبيا” ، وعملية سياسية شاملة “يقودها ويملكها الليبيون”.

واعتبر أن الذين شاركوا في عملية برلين التي انعقدت في يناير الماضي، يناقضون ذلك فى المادة (25) ويُملون على الليبيين ما يجب أن تنتهي إليه العملية السياسية.

واختتم “أوقفوا جميعًا تدخلكم وكفوا عنا نصائحكم، واتركوا الليبيين وشأنهم لكي يقرروا مصيرهم”.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السويسرية جنيف الشهر الجاري اجتماعا بين جميع الأطراف الليبية، وبالتحديد مجلسي “الدولة والنواب”؛ لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدين؛ خصوصا بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تقديم استقالته خلال الشهر ذاته بسبب الضغوط الشعبية والمظاهرات.

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