ويليامز وعمداء 16 بلدية بالجنوب يطالبون بفتح المطارات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أمس الأحد، اجتماعًا موسعًا مع عمداء بلديات الجنوب، للوقوف على المستجدات السياسية للحوار السياسي.

ووفقًا لبيان صادر عن “بلدية الغريقة”، فإن الاجتماع الذي عُقد بمقر البعثة الأممية بقرية النخيل بجنزور، تناول أيضًا الأوضاع المعشية للجنوب، في ضوء نقص المحروقات والسيولة وأزمة الكهرباء.

وأوضح البيان أنه تم التأكيد على ضرورة التواصل مع الحكومات شرقًا وغربًا والعمل على فتح مطارات الجنوب بصفة عامة، إضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماعات بشكل دوري وتواصل مستمر.

ونوه إلى أن الاجتماع عقد عن طريق تطبيق “الزوم”، وحضره كل عمداء الجنوب البالغ عددهم 16 عميد مجلس بلدي.

وتعاني مناطق الجنوب الليبي من أزمات خانقة، ووفق متابعين فإن هذه تُطرح في كل محفل يظهر فيه أبناء الجنوب؛ حيث يعاني الليبيين هناك غياب الأمن وانقطاع الكهرباء، ونقص السيولة بالمصارف، ونقص الوقود، وغاز الطهي، وارتفاع أسعار السلع، فضلاً عن تردي الأوضاع المعيشية، والخدمات ما يشكل عبئًا ثقيلاً على السكان بالمنطقة.

ويواصل حراك صوت أهل الجنوب، في تقديم شكوى واحتجاج أهالي الجنوب من الأوضاع المعيشية في مدن وقرى الجنوب الليبي، محملاً مسؤولية معاناة الجنوب لنوابه ببرلمان طبرق، والحكومات بمختلف مسمياتها، لعدم إيجاد حلول ناجعة لأزماته.

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